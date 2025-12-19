Terremoti Campi Flegrei, sciame sismico tra la notte e stamattina: 5 scosse, la più forte di magnitudo 2
Una nuova nottata di passione quella vissuta dagli abitanti dei Campi Flegrei, attraversati da un nuovo sciame sismico che ha avuto origine proprio nella notte e si è concluso soltanto nella mattinata odierna. Sono cinque le scosse di terremoto che si sono susseguite: la più intensa si è verificata alle ore 4.42 locali a una profondità di 3 chilometri, ha avuto come epicentro Pozzuoli e una magnitudo di 2 della scala Richter. Le scosse, con particolare riferimento a quella più intensa, sono state distintamente avvertite dalla popolazione, soprattutto nella città flegrea, che come detto è stata – come spesso accade – l'epicentro del terremoto.
Soltanto nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre, il Comune di Pozzuoli ha comunicato, dopo la segnalazione dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, la fine dello sciame sismico cominciato a notte inoltrata. "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 04:42 del 19/12/2025 (UTC 03:42) e costituito in via preliminare da 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei" ha scritto sui social l'amministrazione comunale puteolana.