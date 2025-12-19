Terremoti Campi Flegrei, sciame sismico tra la notte e stamattina: 5 scosse, la più forte di magnitudo 2

Un nuove sciame sismico si è registrato nella zona dei Campi Flegrei nella notte appena trascorsa e alle prime luci di questa mattina: tanti i cittadini che hanno avvertito le scosse, soprattutto quella più intensa.

Una nuova nottata di passione quella vissuta dagli abitanti dei Campi Flegrei, attraversati da un nuovo sciame sismico che ha avuto origine proprio nella notte e si è concluso soltanto nella mattinata odierna. Sono cinque le scosse di terremoto che si sono susseguite: la più intensa si è verificata alle ore 4.42 locali a una profondità di 3 chilometri, ha avuto come epicentro Pozzuoli e una magnitudo di 2 della scala Richter. Le scosse, con particolare riferimento a quella più intensa, sono state distintamente avvertite dalla popolazione, soprattutto nella città flegrea, che come detto è stata – come spesso accade – l'epicentro del terremoto.

Soltanto nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre, il Comune di Pozzuoli ha comunicato, dopo la segnalazione dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, la fine dello sciame sismico cominciato a notte inoltrata. "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 04:42 del 19/12/2025 (UTC 03:42) e costituito in via preliminare da 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei" ha scritto sui social l'amministrazione comunale puteolana.