Terremoti Campi Flegrei, Ingv: “A settembre il suolo si è sollevato di 1 cm in 3 giorni”

A settembre 2023 il suolo si è sollevato di 1 centimetro in 3 giorni, dal 21 al 23 settembre, rispetto al valore medio di 1,5 centimetri al mese. Successivamente la velocità del sollevamento sembra essere ritornata ai valori precedenti registrati nel 2023. È quanto emerge dal bollettino mensile dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, relativo al mese appena trascorso e pubblicato ieri, lunedì 9 ottobre 2023. "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica – conclude INGV – non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine. Il monitoraggio dell’area flegrea permane al livello di “Attenzione”.

Nel complesso, dal punto di vista dei terremoti, a settembre 2023 "nell’area dei Campi Flegrei – scrive INGV – sono stati registrati 1.106 terremoti (Mdmax=4.2±0.3), di cui 761 localizzati, avvenuti prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 4 km". Di questi, 589 eventi sono avvenuti nel corso di 7 sciami sismici:

Il terremoto di magnitudo 4.2 del 27 settembre alle ore 1,35 "risulta, attualmente, l’evento di maggiore energia registrato a partire dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005 e degli ultimi 40 anni".

Per quanto riguarda il bradisismo, sottolinea INGV,

Si conferma, inoltre,

Anche il fondale marino si sta sollevando:

Rispetto alla termografia, che misura la temperatura di superficie nella caldera,

I valori massimi di temperatura superficiale della serie temporale IR nelle aree di Pisciarelli, Solfatara e Antiniana mostrano nel mese di settembre 2023 un andamento sostanzialmente stabile. Le misure con termocamere mobili effettuate in diversi punti dei Campi Flegrei mostrano andamenti piuttosto stabili. Un lieve aumento si nota in un’area di Pisciarelli probabilmente dovuto alla presenza di poca acqua nella polla.

Infine, l'analisi geochimica ha evidenziato che:

La composizione delle fumarole e i parametri monitorati indicano il perdurare dei trend pluriennali di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale che ha raggiunto un massimo nel luglio 2020, per poi invertirsi fino ai primi mesi del 2022, quando è iniziato un nuovo trend d’aumento fino a settembre 2022. I campioni degli ultimi mesi non mostrano un trend ben definito. Il carattere maggiormente riducente delle emissioni gassose, rilevato negli ultimi mesi, è probabilmente dovuto a processi di condensazione del vapore in risposta all’aumento di pressione del sistema idrotermale. Il rapporto CO2/CH4 mostra un aumento dei valori rispetto ai periodi precedenti, confermando il trend d’aumento. Il flusso di CO2 diffuso dal suolo stimato per l’intera area della Solfatara è pari a circa 4000 t/d.