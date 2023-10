Terremoti Campi Flegrei, ansia da scosse nei bambini: via ad un progetto psicologico L’ansia da scosse, in particolare nei bambini, sarà combattuta con un progetto del Comune di Pozzuoli assieme all’Ordine Psicologi della Campania.

Un progetto psicologico per curare "l'ansia da scosse" nei bambini, in particolare quelli che vivono nei Campi Flegrei. Un progetto elaborato dall'ordine degli Psicologi della Campania e che a breve sarà operativo nel comune di Pozzuoli, che si trova proprio nel pieno della maxi-caldera dei Campi Flegrei ed è uno dei più colpiti da fenomeni sismici. Dopo il primo incontro tra il sindaco Gigi Manzoni e il presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto.

Il progetto sarà articolato in diverse fasi, durante le quali ci saranno incontri con insegnanti e familiari, che potranno così essere "formati" ed avranno strumenti conoscitivi ed emotivi per seguire i ragazzi in una fase particolarmente delicata come l'ansia da scosse. "Una fase che ricorda quell'indeterminatezza tipica del primo periodo del Covid", ha spiegato Cozzuto, durante la quale "si vive una situazione di incertezza, per quanto ci siano tecnici al lavoro che intervengono e monitorano la situazione ovviamente non abbiamo la certezza di cosa possa accadere".

Proprio da questa incertezza sta nascendo dunque l'ansia da scosse, ovvero una serie di "sintomatologie di ansia in particolare tra i bambini", ha aggiunto Cozzuto, che ha spiegato come si stia registrando nell'ultimo periodo "un aumento di casi di enuresi, la pipì a letto, e di angoscia da separazione, che se in una fase del ciclo di vita può essere fisiologica, si sta manifestando in bambini che magari prima andavano tranquillamente a scuola e che invece ora non ci riescono, o chiedono il tempo parziale, e a casa chiedono di tornare nel lettone. Tutte sintomatologie che se prese in tempo possono essere contenute".