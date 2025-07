Terremoti ai Campi Flegrei, nessuna scossa forte nella notte. Ma lo sciame sismico continua

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dice che i numeri parlano chiaro. E che dal settembre 2023 ai Campi Flegrei la novità sono le scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 4 scala Richter. Prima non se ne verificavano, da due anni a questa parte, sì. Il sisma 4.0 di ieri, 18 luglio, alle 9.14, è stato il più forte ma non l'unico. Da mezzanotte di ieri nuovo sciame sismico, con episodi lievi, fortunatamente (magnitudo massima 1.7). Ma il bradisismo è lì, pronto a farsi sentire periodicamente.

Dice il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito,che a questo giro, il terremoto nella zona di Bagnoli è avvenuto «in un periodo in cui il sollevamento del suolo prosegue con le stesse caratteristiche, concentrato nell'area di massimo sollevamento a Rione Terra». Iunio Iervolino, docente di Ingegneria Strutturale alla Federico II e allo Iuss di Pavia, su twitter spiega: «Terremoto ancora una volta ricco in alta frequenza, ma bassa ampiezza a periodo di vibrazione di maggiore interesse strutturale». Ovvero: scossa rapida e superficiale, poco intensa nei modi che sollecitano maggiormente gli edifici. Per questo è stato avvertito ma non dannoso.

Dice Edoardo Cosenza, assessore comunale e ingegnere: «Accelerazioni pari a metà o poco più di quelle del terremoto del 13 marzo. E quindi all'incirca stessa proporzione per le azioni sulle costruzioni. Nessun danno agli edifici pubblici. Neanche alle scuole più vicine all'epicentro che in passato avevano avuto piccoli danni alle tramezzature. Gli interventi fatti dal Comune sono stati efficaci».

Sul fronte territorio: la notte è passata non tranquilla ma nemmeno agitata da nuove scosse forti. I problemi sono quelli di sempre: l'incertezza sulla tenuta dei fabbricati, dovuta ai continui eventi tellurici. Parte della politica chiede una legge speciale per i Campi Flegrei. Il governo – che sul bradisismo nella caldera vulcanica ha varato un decreto legge – dice che i provvedimenti presi per ora bastano.