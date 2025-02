video suggerito

Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà nominato commissario per la bonifica Il generale Giuseppe Vadalà è stato nominato dal Consiglio dei Ministri come commissario alla bonifica della Terra dei Fuochi in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il generale Giuseppe Vadalà è stato nominato dal governo come commissario per la bonifica per la Terra dei Fuochi. Con questa nomina, fa sapere il ministro Gilberto Pichetto, "l'area della Terra dei Fuochi assume ancor più rilevanza a livello nazionale. Il generale Vadalà avrà anche una struttura di supporto composta da 25 unità. Entro sessanta giorni, dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla ricognizione degli interventi, che sarà poi trasmessa al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti a vario titolo competenti.

Appena il mese scorso, l'Italia era stata condannata dalla Corte Europe per i Diritti Umani proprio per le vicende relative alla Terra dei Fuochi. Secondo i giudici:

Data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto. Anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato.

Per i giudici, dunque, vi sarebbe un rischio per la salute e la vita degli abitanti nella zona a causa della Terra dei Fuochi. Rischio considerato "sufficientemente grave, reale ed accertabile". E dopo la sentenza era arrivato anche l'obbligo per l'Italia di introdurre misure generali in grado di affrontare il fenomeno dell'inquinamento. Sentenza che aveva scatenato diverse polemiche politiche nei giorni successivi.