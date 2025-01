video suggerito

Terra dei Fuochi, De Luca: “Indagine sul periodo pre-2013, noi lavoro immenso per l’ambiente” Vincenzo De Luca sulla condanna della Cedu per la Terra dei Fuochi: “Indagine che riguarda il periodo precedente al 2013”, e rivendica “il lavoro immenso” fatto per l’ambiente in Campania. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'indagine della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo riguarda quello che è accaduto prima del 2013": così Vincenzo De Luca ha commentato, nella sua consueta diretta social del venerdì, la condanna per la Terra dei Fuochi da parte della Cedu nei confronti dell'Italia. Sentenza definitiva e che obbliga l'Italia, nei prossimi due anni, ad intervenire drasticamente.

De Luca ha voluto sottolineare che "siamo ai due terzi dell'eliminazione delle ecoballe, stiamo ripulendo la regione". E non solo: ma anche che la sanzione a carico della Campania è stata ridotta di due terzi. "Nella relazione (della Corte di Strasburgo, ndr) viene riconosciuto l'intervento con lo studio Spes avviato nel 2015, per dire che già allora si stava voltando pagina", ha proseguito ancora De Luca, che ha anche definito "un lavoro immenso" quello fatto dalla Regione Campania per l'ambiente.

In una intervista a Fanpage.it, l'ex ministro dell'Ambiente ed attuale vice-presidente della Camera, Sergio Costa (Movimento Cinque Stelle) ha tuttavia spiegato che "non esiste un tempo dato al 2013 per il giudizio della Corte, c'è stato semplicemente un ricorso fatto nel 2013. Ma prima e soprattutto dopo c'era tanto ancora. I fatti presi in esame tra l'altro vanno oltre il 2013".

Solo ieri la Cedu, la cui sentenza è definitiva, ha scritto nel dispositivo di condanna che:

Data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto. Anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato.