Termovalorizzatore Acerra, De Luca: "Nessuna nuova linea, risultato straordinario per la tutela dell'ambiente" La società A2A vince il bando per la gestione dell'impianto. De Luca: "L'accordo chiude definitivamente ogni ipotesi di apertura di nuove linee nell'impianto"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nessuna nuova linea per il termovalorizzatore di Acerra. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo che la gara per la gestione dell'impianto è stata vinta quest'oggi da A2A, con con un punteggio tecnico pari a 62 ed un ribasso del 18,50%, mentre ACEA, l'altra concorrente della gara, è arrivata seconda con un punteggio tecnico pari a 48 ed un ribasso dell’1%, troppo poco per aggiudicarsi la gara per la gestione dell'impianto.

"L'accordo con A2A per la gestione del termovalorizzatore di Acerra chiude definitivamente, come avevamo annunciato, ogni ipotesi di apertura di nuove linee nell'impianto", ha spiegato De Luca in una nota. "Si tratta di un risultato straordinario nell'ottica della tutela dell'ambiente, come condiviso con i cittadini di Acerra. Anche in caso di manutenzione dell'impianto, sarà la stessa A2A a farsi carico di trovare autonome destinazioni", ha aggiunto ancora il presidente De Luca. Per i prossimi 10 anni, dunque, sarà A2A ad occuparsi dell'impianto. L'offerta vincitrice permetterà alla Regione Campania di risparmiare 15 milioni di euro all'anno per i dieci anni di gestione, per un totale di 150 milioni di euro. Inoltre, fa sapere Palazzo Santa Lucia, l’offerta risultata aggiudicataria "prevede che in caso di fermo di uno o più linee dell’impianto per guasti o manutenzioni il gestore dovrà occuparsi di trovare autonome destinazioni per quantitativi non trattabili". Tra le altre cose, la società A2A ha offerto anche "una capacità di ulteriori 100.000 tonnellate all’ anno come servizio aggiuntivo rispetto ad oggi", spiega ancora la Regione Campania.