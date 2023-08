Terminati i lavori ai Girolamini, Manfredi: “Lavoriamo per una Napoli sempre più bella” Terminati i lavori ai Girolamini, via anche le impalcature. L’annuncio di Manfredi: “Lavoriamo per una Napoli sempre più bella”. I lavori sono durati sei anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La facciata dei Girolamini

Terminati i lavori di restauro ai Girolamini: lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. I lavori, che sarebbero dovuti durare poco più di un anno, alla fine sono durati quasi sei anni. Ma ora la facciata è tornata finalmente visibile: via le impalcature, e finalmente può tornare al suo splendore l'antica Chiesa dei Girolamini, uno dei monumenti più noti di Napoli e visitata nel 2016 da oltre 13mila persone, che dunque potrà tornare a esser liberamente visibile da cittadini e turisti che affollano la città.

La facciata del museo su via Duomo, restaurata a sua volta

Non si tratta dell'unica impalcatura "sparita" da Napoli: torna "libero" dai tubi anche l'adiacente museo dei Girolamini su via Duomo, nonché la facciata monumentale di via Acton, anche quest'ultima soggetta a lunghi lavori. In quest'ultimo caso, oltre all'alto valore estetico, torna "regolare" anche l'ampiezza della carreggiata, occupata dalle impalcature, che si spera ora permetterà al traffico di essere più scorrevole in un'arteria già notoriamente nota per i suoi continui rallentamenti dovuti agli infiniti cantieri tutti intorno. A darne l'annuncio, alla vigilia di Ferragosto, è stato il sindaco di Napoli: "Finiscono i lavori alla facciata monumentale di via Acton e ai Girolamini a via Duomo", ha detto il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfrdi, "i miglioramenti della città non si fermano. Per una Napoli sempre più bella".