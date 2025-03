Tentato furto nella pizzeria di Errico Porzio a Fuorigrotta, vetrina spaccata con un’auto

video suggerito

A cura di Nico Falco

Raid, questa notte, contro la pizzeria "Cià Mammà by Porzio", uno dei locali di Errico Porzio, inaugurata soltanto pochi mesi fa, nel quartiere Fuorigrotta: i ladri, probabilmente utilizzando un'automobile come un ariete, hanno tentato di sfondare l'ingresso. A quanto si apprende sarebbero poi andati via a mani vuote. I danni all'esterno del locale sono ben visibili: la vetrina è distrutta.

Sul posto, in via Pietro Jacopo de Gennaro, sono intervenuti i carabinieri per l'avvio delle indagini; sarebbero state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona. Il pizzaiolo, molto noto anche sui social, ha raccontato l'accaduto con un post su Facebook, pubblicando anche le fotografie in cui si vedono le condizioni della vetrina:

Questa notte dei balordi hanno tentato di sfondare l'ingresso di #Ciamamma' con un automobile. I danni sono stati ingenti ed essendo un locale dal grande valore affettivo, tutta la famiglia Porzio è stata colpita da un profondo dispiacere ad iniziare da mia Mamma. C'è sempre tanta delusione per questi episodi ma mai rassegnazione. Stiamo già lavorando dalle 5 del mattino per garantire la regolare apertura del locale. Mamma' vi aspetta.