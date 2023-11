Tentano di scippare l’orologio a un magistrato a Chiaia, presi due minorenni Due giovanissimi, di 16 e 17 anni, sono stati collocati in comunità dai carabinieri: sono accusati del tentato furto di un orologio prezioso a Chiaia.

Avrebbero aggredito un giovane magistrato di notte in piazza San Pasquale, nel quartiere Chiaia, tentando di strappargli l'orologio che portava al polso per poi scappare in scooter: per questo motivo due minorenni napoletani sono stati collocati in comunità, destinatari di una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia Centro.

I due, che hanno 16 e 17 anni e sono entrambi incensurati, sono stati individuati dai militari nel corso delle indagini. I fatti contestati risalgono alle prime ore di domenica 29 ottobre. La vittima, un magistrato tirocinante presso la Procura della Repubblica di Napoli, si trovava in piazza San Pasquale quando è stata aggredita da una coppia di giovanissimi. Probabilmente l'uomo era stato notato tra i passanti del sabato sera e ad attirare l'attenzione era stato proprio l'orologio. Da lì, dinamica classica: l'aggressione, con tentativo di afferrare il quadrante e strappare il cinturino con uno strattone.

I due ragazzi erano però andati via a mani vuote, erano risaliti sullo scooter e si erano dileguati. Per le indagini i carabinieri si sono avvalsi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e dei dati immagazzinati dai lettori delle targhe, raccogliendo diversi indizi che hanno portato all'identificazione della coppia; i riscontri investigativi hanno quindi portato all'emissione della misura cautelare, firmata dal Tribunale per i Minorenni.