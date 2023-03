Tentano di rubargli lo scooter mentre fa rifornimento, poi gli sparano: 32enne grave a Napoli È accaduto nella serata di ieri a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale della città: il 32enne è stato colpito alle gambe ed è in prognosi riservata, in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una sparatoria, ancora un ferito a Napoli: l'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 marzo e arriva da San Giovanni a Teduccio, periferia Est della città. Qui, un uomo di 32 anni, è stato ferito a colpi di pistola ed è ora ricoverati in gravi condizioni in ospedale.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora tutta da verificare, il 32enne – che è incensurato – si trovava a bordo del proprio scooter in via Reggia di Portici quando si è fermato a fare rifornimento: qui, l'uomo è stato raggiunto da due sconosciuti che, armati di pistola, hanno tentato di rubargli lo scooter. Al suo rifiuto, i malviventi hanno esploso alcuni colpi di pistola in direzione del 32enne, ferendolo alle gambe.

L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale del Mare, dove è ricoverato in prognosi riservata: è considerato in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Poggioreale.