Tentano di rubare un'auto, un cittadino li vede e "guida" la Polizia: arrestati a Ponticelli Un 29enne e un 43enne sono stati arrestati a Ponticelli: uno faceva da "palo", l'altro aveva aperto un'auto e smontato le barre portapacchi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Uno era all'esterno del parco privato, faceva da "palo", il complice stava intanto cercando di portare via un'automobile. Per strada, nessuno. Tutto sembrava filare per il verso giusto per i due ladri, che però si sono visti piombare addosso la polizia: ad allertare gli agenti, e poi a guidarli, è stato un cittadino che, notata la scena dalla finestra, aveva composto il 113. È successo a Ponticelli, nella periferia Est di Napoli, in manette sono finiti un 29enne e un 43enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, che ora dovranno rispondere di tentato furto pluriaggravato.

I due, nella nottata di ieri, avevano preso di mira un'automobile in via Bartolo Longo. Mentre uno era rimasto in strada, con gli occhi puntati e pronto a lanciare l'allarme, l'altro si era infilato nel parco residenziale e aveva cominciato ad armeggiare sulla vettura. Uno dei residenti li ha visti aggirarsi tra i veicoli e, senza perdere tempo, ha chiamato le forze dell'ordine. La centrale operativa ha inviato una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale, che si trovava poco distante nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, raggiunta sul posto dai colleghi del commissariato San Giovanni – Barra.

Gli agenti, in contatto telefonico con l'uomo che aveva chiamato, hanno prima bloccato l'uomo che faceva da palo in strada e, subito dopo, il complice, mentre ancora era nell'automobile; i poliziotti hanno accertato che dal veicolo erano state già smontate le barre portapacchi e la serratura era stata divelta con l'uso di chiavi e grimaldelli. Dopo le formalità di rito il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.