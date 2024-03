Tentano di rubare l’intero bancomat, ma scatta l’allarme: caccia ai banditi ad Acerra Hanno cercato di portare via l’intero sportello Atm del Monte dei Paschi di Siena di via Annunziata, ad Acerra: ma è scattato l’allarme e sono dovuti scappare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno tentato di rubare un intero sportello bancomat, ma non ci sono riusciti: è scattato infatti l'allarme, e sul posto sono arrivati i carabinieri. L'episodio è accaduto in via Annunziata ad Acerra, nell'hinterland di Napoli. La filiale presa di mira è quella del Monte dei Paschi di Siena. Sul posto, i militari dell'Arma per i rilevi e le indagini.

La vicenda è accaduta attorno alle 4 del mattino: alcuni ignoti sono giunti su via Annunziata, in pieno centro, per sradicare il bancomat del Monte dei Paschi di Siena. Una strada particolarmente stretta, per di più ben sorvegliata: nei pressi dell'istituto bancario, oltre a complessi residenziali, ci sono anche farmacie e tabaccherie, con telecamere in strada. Questo non ha impedito però ai banditi di tentare di manomettere lo sportello Atm: hanno infatti tagliato alcune parti metalliche per "sradicarlo" e portarlo via.

Una tecnica, quella di "sradicare" lo sportello Atm per intero, che viene usata dai ladri per "lavorare" sullo sportello con calma in un secondo momento, per evitare che questo possa "segnare" con uno speciale liquido le banconote quando rileva una forzatura sul posto. Un sistema che scatta in automatico durante un tentativo di "scassinatura" tradizionale, e che viene in qualche modo bypassato portando via l'intera struttura, che viene poi aperta in maniera meno "brutale" in una zona sicura.

Ma in questo caso qualcosa è andato storto, perché l'allarme della banca di via Annunziata è scattato e così in pochi istanti sono arrivati sul posto anche i carabinieri di Acerra: per i ladri, l'unica alternativa era la fuga. I carabinieri stanno cercando di rintracciarli, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.