Tentano di rapinare una donna sul bus colpendola al volto, poi scappano: paura a Casoria Una donna di 39 anni è stata aggredita a bordo di un bus durante una tentata rapina: indagano i carabinieri. La vicenda a Casoria, su un bus dell’Air. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna di 39 anni è finita in ospedale ad Acerra dopo essere stata aggredita mentre era a bordo di un autobus dell'AIR tra Napoli e Caivano: a colpirla sarebbe stato un gruppo di ragazzini che avrebbe tentato di rapinarla poco prima, per poi fuggire. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Casoria per gli accertamenti del caso, mentre la donna è stata portata all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra per le cure del caso: ha riportato una lieve ferita lacero frontale al volto.

Tutto è iniziato quando il bus è passato lungo via Principe di Piemonte: qui alcuni ragazzini, in un numero ancora imprecisato, che erano saliti a Napoli, avrebbero tentato di rapinare una donna tra i passeggeri, colpendola al volto per poi scappare, danneggiando anche le porte centrali dell'autobus Air che compie la tratta da Napoli a Caivano. La donna, subito soccorsa, è stata trasferita da personale sanitario nell'ospedale Villa dei Fiori di Acerra: si tratta di una 39enne residente a Cardito ed originaria della Costa d'Avorio. Per lei una lieve ferita lacero frontale al volto. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Casoria, che una volta sul posto hanno preso contatti con l'autista del bus della società Air Campania che in quel momento era al volante dell'autobus che da Napoli stava andando a Caivano.