Tenta rapina armata al minimarket, ma vede i carabinieri e scappa: il video Tenta di rubare l’incasso di un minimarket armato di pistola, ma vede i carabinieri e scappa: è accaduto a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha tentato di rapinare un minimarket armato di pistola, ma alla vista dei carabinieri ha preferito scappare: ma non è bastato ad evitare l'arresto, perché è stato raggiunto nelle strade vicine dagli stessi militari dell'Arma. La vicenda è accaduta a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Protagonista un 27enne del posto, che si trova ora nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria: deve rispondere di tentata rapina aggravata, mentre si cerca l'arma utilizzata che il giovane, al momento dell'arresto, non aveva più con sé.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri: il 27enne è entrato con il volto parzialmente coperto all'interno di un minimarket armato di pistola, ordinando di farsi consegnare l'incasso. Ma quando ha visto arrivare i carabinieri, avvertiti da una telefonata al 112, ha preferito scappare, dandosi alla fuga nelle strade limitrofe. Ma i carabinieri non lo hanno perso di vista, e dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri: l'uomo non aveva più con sé l'arma, che i carabinieri stanno ancora cercando. Il 27enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato dunque portato nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di rispondere del reato di tentata rapina aggravata. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna del minimarket hanno anche ripreso le fasi iniziali della tentata rapina, con il giovane che entra armato per poi fuggire alla vista dei militari dell'Arma. Fortunatamente non ci sono stati danni né feriti.