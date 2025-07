Tenta di violentare una donna per strada, messo in fuga dai passanti: 47enne arrestato a Benevento

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e portato in carcere con l’accusa di tentata violenza sessuale. I fatti contestati al 47enne sono accaduti lo scorso 12 giugno.

Ha tentato di violentare una donna, per strada, costringendola a subire atti sessuali: l'assalto è stato sventato soltanto dall'intervento di alcuni passanti, che hanno messo in fuga l'aggressore. L'episodio si è verificato a Benevento nella serata dello scorso 12 giugno, ma solo ieri, mercoledì 16 luglio, un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato in carcere dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata violenza sessuale.

Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Benevento e coordinate della locale Procura della Repubblica, si sono avvalse anche dell'audizione della vittima e di alcuni testimoni e hanno permesso di accertare che nella serata del 12 giugno, il 47enne aveva adocchiato la donna per strada e, dopo averle rivolto frasi ingiuriose e sessualmente esplicite, l'aveva inseguita, manifestando l'intenzione di abusare di lei in modo osceno e inequivocabile.

Il 47enne ha provato ad aggredire anche la madre della donna

La vittima, per fortuna, era riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni passanti, intervenuti in sua difesa: uno di loro, infatti, aveva bloccato l'uomo, impedendogli di portare a compimento la sua azione. Nonostante l'intervento del passante, il 47enne aveva continuato a offendere la donna; non soltanto, l'uomo ha provato ad aggredire anche la madre della vittima, nel frattempo intervenuta anche lei sul posto. Il 47enne, infine, si era dato alla fuga soltanto quando aveva capito che, di lì a poco, sarebbero intervenute le forze dell'ordine.