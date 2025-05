video suggerito

Tenta di suicidarsi da un ponte, 24enne salvata dai carabinieri a Montoro I carabinieri salvano una 24enne di Montoro che stava per lanciarsi dal ponte della ferrovia: fondamentale il dialogo empatico dei militari dell'arma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha tentato di togliersi la vita, portandosi su un ponte ferroviario per gettarsi nel vuoto. Ma per fortuna sono arrivati i carabinieri che hanno evitato il peggio: la giovane è stata così messa in salvo ed affidata alle cure dei medici, intervenuti sul posto a bordo di un'ambulanza. La vicenda è accaduta a Montoro, in provincia di Avellino.

Qui, una ragazza di 24 anni si era portata sul ponte ferroviario della frazione Piano attorno alle 00.30, decisa a farla finita. Un cittadino del posto ha però notato il tutto, ed ha subito chiamato i carabinieri. Pochi minuti dopo è arrivata una pattuglia dalla vicina stazione di Solofra, che si trovava già in zona. I carabinieri hanno subito capito che la giovane intendesse buttarsi di sotto ed anno così iniziato a parlare con lei, chiedendole come si chiamava e cercando un contatto empatico, al fine di calmarla.

Dopo pochi minuti sono così riusciti ad avvicinarsi in condizioni di sicurezza, riuscendo quindi ad afferrare la ragazza e a portarla al sicuro. A quel punto, la 24enne è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.