Tenta di strangolare la moglie con un nunchaku, arrestato un 36enne napoletano di Chiaia Ha aggredito la moglie tentando di strangolarla con un nunchaku cinese: arrestato un 36enne nel quartiere Chiaia di Napoli: voleva soldi per comprarsi alcolici.

Il nunchaku usato dall'uomo per aggredire la moglie

Ha tentato di strangolare la moglie con un nunchaku, l'arma tipica dei ninja: ma l'intervento dei carabinieri ha salvato la donna. L'uomo è finito in carcere, arrestato con varie accuse tra cui tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è avvenuta nel quartiere di Chiaia, il "salotto buono" di Napoli

Tutto inizia quando alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli iniziano ad arrivare di primo mattino diverse segnalazioni di urla e rumori provenire da un appartamento al piano terra di uno stabile. Una gazzella già in strada accorre sul posto e viene accolta da una donna, 42 anni, in evidente stato di panico: la donna ha infatti sul collo segni compatibili con una violenza subita da poco. Nello stesso appartamento c'è il compagno, 36 anni, con in mano un nunchaku e, come se i carabinieri non ci fossero, tenta di colpire nuovamente la donna. Ne nasce così una colluttazione, con i militari dell'Arma che si frappongono tra i due: con qualche difficoltà, i carabinieri alla fine riescono a bloccare l'uomo.

La vicenda, riportata alla calma la furia dell'uomo, emerge in breve tempo: lui, nullafacente e con problemi di alcolismo, lei che compie lavori saltuari per sbarcare il lunario. L'uomo però, pur di bere, pretendeva denaro dalla donna per acquistare gli alcolini e, al rifiuto di lei, aveva preso a picchiarla con particolare brutalità: in particolare, prende i nunchaku cinesi da un mobile e tenta di strangolarla, causandole i lividi che la donna aveva quando sono arrivati i carabinieri. A quel punto, l'uomo viene dichiarato in arresto, mentre la donna portata via in sicurezza per le cure del caso. Il marito dovrà rispondere di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il nunchaku, arma tipica dei ninja cinesi e giapponesi, reso famoso da Bruce Lee nei film degli Anni 70