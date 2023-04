Tenta di rubare televisore da 75 pollici in un centro d’accoglienza migranti Un 35enne ha tentato con un complice di rubare un televisore da 75 pollici all’interno di un centro d’accoglienza: arrestato. Caccia al complice.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il televisore "vittima" del tentato furto al centro d’accoglienza di Castel Volturno (Caserta)

Ha provato a portare via un grosso televisore al plasma dal centro di accoglienza di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ma è stato scoperto dagli agenti del servizio di vigilanza interno alla struttura: poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere: indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per identificare il complice, che invece è riuscito a dileguarsi. Recuperato anche il televisore che è stato riportato all'interno della sala convegno del centro.

La vicenda è accaduta all'interno del Centro di Accoglienza "Fernandes Caritas Migrantes" nel Casertano. Qui, un 35enne nigeriano, in passato già ospite della stessa struttura, è stato beccato dagli uomini del servizio di Vigilanza della struttura mentre tentava di uscire con un complice dal centro con il televisore LCD di 75 pollici tra le braccia. I vigilanti hanno così chiamato i Carabinieri di Mondragone, che sono arrivati poco dopo: il complice era riuscito a fuggire, ma il 35enne era già stato bloccato.

Dopo le identificazioni, è risultato essere un senza fissa dimora e sprovvisto di documenti, che in passato era stato già ospite della stessa struttura nella quale aveva tentato di rubare il televisore. Portato nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, adesso i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone sono a caccia del complice, attualmente non ancora identificato. Il televisore, che non ha subito danni, è stato restituito alla struttura.