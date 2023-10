Tenta di lanciarsi in un dirupo, salvato dai calciatori di ritorno da una trasferta Un uomo ha tentato il suicidio nel Casertano, cercando di lanciarsi in uno strapiombo: salvato da una squadra di calcio al rientro da una trasferta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha cercato di togliersi la vita lanciandosi in uno strapiombo: ma proprio in quel momento si è trovato a passare il bus di una squadra di calcio di ritorno da una trasferta, dal quale sono scesi subito calciatori e staff che lo hanno bloccato in tempo, chiamando anche la polizia ed evitando così che l'uomo realizzasse il suo intento. E sui social, i tifosi della squadra hanno accolto la notizia spiegando che "per noi il campionato è già vinto così", e sottolineando il coraggio dei propri calciatori.

La vicenda è accaduta in via dei Giardini Reali, nel territorio di San Leucio, nel Casertano. La squadra del Messercola, formazione del comune di Cervino, rientrava dalla trasferta di Castel Morrone, dove aveva vinto con un netto 5-0 sui padroni di casa, quando all'altezza del curvone dove si trova un noto ristorante del posto attorno alle 17.30, ha notato una Polo che cercava di "sfondare" il guardrail intenzionalmente. L'uomo alla guida, non essendoci riuscito, è quindi sceso dall'auto per gettarsi nello strapiombo da solo: ma a quel punto, dal bus sono scesi giocatori e staff per fermarlo.

Due giocatori lo hanno agguantato, mentre l'uomo gridava di lasciarlo perché voleva farla finita: nel frattempo, gli altri compagni di squadra hanno avvisato la polizia e "regolamentato" il traffico per evitare che qualcuno, giungendo dalla curva, finisse addosso alla Polo o allo stesso autobus della squadra. Poco dopo sono arrivati gli uomini della Questura di Caserta, che hanno preso le redini della situazione identificato l'uomo, è stata avvisata la figlia, che vive a Marcianise. Calciatori e staff, intanto, hanno fatto ritorno a Cervino. Sui social, una volta che la notizia ha iniziato a diffondersi, in tanti hanno applaudito al gesto dei ragazzi che militano in Seconda Categoria e che dopo due giornate di campionato sono anche saldamente in testa a punteggio pieno nel loro girone.