Tenta di farsi investire dalle auto in corsa sulla Domitiana: poliziotti salvano 30enne dal suicidio I poliziotti, in piena notte, hanno interrotto il traffico automobilistico e, dopo aver calmato il 30enne, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118.

A cura di Valerio Papadia

Tentato suicidio sventato questa notte dalla Polizia di Stato a Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Gli agenti del locale commissariato, nel cuore della notte, sono intervenuti sulla "Domitiana", dove alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di una persona che camminava al centro della carreggiata. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto mentre, approfittando del buio, di un tratto poco illuminato della strada e quindi della visibilità ridotta, stava tentando di lanciarsi contro le automobili in corsa.

Pertanto, i poliziotti si sono subito adoperati per bloccare la circolazione automobilistica e hanno bloccato la persona: si tratta di un giovane di 30 anni, che ha provato a divincolarsi e a fuggire. Gli agenti, dunque, gli hanno parlato e lo hanno calmato, poi il 30enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto. Ancora sconosciuti i motivi per i quali il giovane ha tentato di togliersi la vita; per fortuna, non risultano feriti e, dopo l'intervento della polizia, la circolazione automobilistica è tornata alla normalità.