Tenta di evadere scavalcando il muro del carcere, bloccato da poliziotta penitenziaria Tentativo di evasione sventato al carcere di Fuorni, in provincia di Salerno. La denuncia del Sappe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tenta di evadere dal carcere di Fuorni, in provincia di Salerno, scavalcando il muro di cinta durante una passeggiata in cortile. Ma viene bloccato grazie all'intervento tempestivo di una agente di polizia penitenziaria. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2024, presso la VI Sezione del Reparto di Fuorni a Salerno.

Qui, come racconta Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. (Sappe), "vi è stato un tentativo di evasione da parte di un detenuto comune in isolamento precauzionale". "L'uomo – spiega la sindacalista – dopo essere stato portato presso il cortile-passeggio, è riuscito a scavalcare il muro di cinta, approfittando che vi era una sola unità di Polizia Penitenziaria impiegata alla sorveglianza del cortile-passeggi".

L'evasione bloccata da una poliziotta della penitenziaria

Ma il tentativo di evasione è stato stroncato sul nascere. "Una unità femminile, che era di "servizio – sentinella" – prosegue Guacci – accortasi di quanto stava accadendo ha subito dato l'allarme. Il personale di polizia penitenziaria è prontamente intervenuto bloccando il detenuto nei pressi del campo sportivo".

Mentre Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta:

Credo che la Regione Campania ed i rappresentanti istituzionali campani non possano trascurare le criticità e le problematiche penitenziarie, ma anzi essere coinvolti nella loro soluzione per dare un senso all'articolo 27 della Costituzione che mira al trattamento rieducativo della pena. Serve, forte ed evidente, la presenza dello Stato, che non può tollerare anche la diffusa impunità, e servono provvedimenti urgenti ed efficaci per ristabilire ordine e sicurezza, attuando davvero quella tolleranza zero verso quei detenuti violenti che, anche in carcere, sono convinti di poter continuare a delinquere nella impunità assoluta!