Temporale su Napoli: auto sommerse fino ai fari, soccorsi bloccati per le strade allagate Forti disagi per il maltempo a Napoli: dopo il temporale automobili sommerse fino ai fari, soccorsi in difficoltà per le strade allagate.

A cura di Nico Falco

Il forte temporale che, seppur per pochi minuti, si è abbattuto oggi pomeriggio su Napoli ha causato pesanti disagi alla circolazione, allagando strade e bloccando anche il passaggio dei mezzi di soccorso. I danni sono ben visibili in numerosi foto e video pubblicati sui social: è il caso di un filmato comparso su TikTok (postato dall'utente nicoletta.bruno) e girato in viale Umberto Maddalena, dove si vedono le automobili che procedono con l'acqua che arriva all'altezza dei fari.

A Capodimonte il maltempo ha distrutto un albero secolare, che si è abbattuto sulle scale della Principessa Jolanda e si è spaccato in due e che, secondo alcune testimonianze degli abitanti della zona, sarebbe stato colpito da un fulmine; l'incidente, segnalato dal consigliere municipale Carlo Restaino, non ha causato feriti, al momento non c'erano passanti in strada. Diverse segnalazioni riguardo ai disagi sono arrivate anche a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che indica soprattutto le pesanti ripercussioni sugli interventi di soccorso viste le condizioni delle strade.

"A Varcaturo – racconta Borrelli – una mamma con tre bambini è stata colta di sorpresa dal temporale e si è ritrovata su una strada completamente allagata. La donna ha cercato riparo sotto ad un balcone, non potendo proseguire oltre, e fortunatamente una persona che passava di lì in auto li ha soccorsi e portati in salvo. A viale Umberto Maddalena, incrocio asse mediano, la situazione è critica per la viabilità. Le auto sono praticamente ferme e riescono a transitare solo con grandissime difficoltà in quella che una volta era una strada ma ora somiglia decisamente più ad una piscina. Stessa situazione anche poche centinaia di metri più avanti, a Calata Capodichino, strade allagate e traffico paralizzato".

Questa condizione, prosegue Borrelli, "produce delle conseguenze gravissime sulla viabilità e soprattutto ai mezzi di soccorso: 118, polizia e vigili del fuoco hanno enormi difficoltà a superare gli ingorghi per raggiungere le persone in difficoltà che hanno chiesto un intervento. Ogni volta che piove le strade di Napoli e provincia si trasformano sempre più spesso in un lago. I cambiamenti climatici in atto, la cattiva manutenzione, l'abusivismo e i lavori in alcuni casi fatti male sono un mix tremendo".