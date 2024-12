video suggerito

Tempesta di neve nel Casertano, 10 ragazzi intrappolati nelle auto salvati dai pompieri Dieci ragazzi intrappolati nelle loro auto salvati dai vigili del fuoco nel Casertano: sono stati sorpresi dall’improvvisa tempesta di neve abbattutasi in zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I vigili del Fuoco intervenuti per salvare i ragazzi rimasti bloccati

Dieci persone, per lo più giovani, intrappolate nelle loro automobili dopo una improvvisa tempesta di neve che ha travolto l'Alto Casertano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte in due zone diverse per trarre in salvo i ragazzi, che rischiavano l'ipotermia bloccati all'interno delle proprie vetture.

Nel primo intervento, fondamentale è stata la chiamata partita dal sistema di soccorso di un telefonino di uno dei ragazzi coinvolti: la zona, infatti, era sprovvista di copertura telefonica. Gli uomini del Comando provinciale di Caserta dei Vigili del Fuoco sono riusciti a ottenere da questa la loro posizione e li hanno salvati dopo che la tempesta improvvisa di neve li aveva sorpresi mentre passavano all'interno di una stradina che porta al lago Matese. I sei ragazzi sono stati tratti in salvo in buone condizioni, anche grazie alla cooperazione dei residenti del posto.

Nel secondo intervento, invece, quattro i ragazzi tratti in salvo tra i comuni di Letino e San Gregorio Matese, sempre nell'Alto Casertano e non troppo distante dal Lago Matese: anche loro sono stati salvati dai vigili del fuoco e trovati in condizioni di salute definite buone dopo che erano rimasti bloccati dall'improvvisa bufera che si è scatenata in zona e in tutte le zone dell'interno della Campania. Il forte vento che sta soffiando in queste ore ha portato anche alla caduta degli alberi in diverse zone della provincia casertana, tra Teano e Mondragone.

I vigili del Fuoco di Caserta impegnati a salvare i ragazzi bloccati nella tormenta