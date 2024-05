Tassisti senza licenza all’aeroporto di Napoli Capodichino, arriva la Polizia Municipale

video suggerito

Il fenomeno dei tassisti abusivi non conosce tregua: con l'avvicinarsi della stagione estiva, aumentano infatti le segnalazioni soprattutto nei luoghi presi d'assalto dai turisti, dalla stazione di Napoli Centrale alla Stazione Marittima, passando ovviamente per l'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino. E proprio nei pressi di quest'ultimo sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Aeroportuale della Polizia Locale di Napoli che, assieme alla Polizia di Stato, ha controllato licenze e vetture in sosta davanti allo scalo, mentre si accingevano a "caricare" cittadini e turisti appena arrivati nel capoluogo partenopeo.

Sono stati venti i taxi e i veicoli a noleggio con conducente (NCC) controllati, con ben 12 violazioni riscontrate. In particolare, sono stati beccati tre tassisti abusivi, uno dei quali non aveva neanche l'assicurazione. Tra gli altri controllati e sanzionati, invece, spunta un altro tassista che è stato trovato alla guida con patente scaduta, altri due senza il tariffario di bordo regolarmente esposto ed un altro ancora che, dopo aver accompagnato i clienti, non aveva rilasciato alcuna procedura di pagamento della tariffa predeterminata. Quest'ultima, infatti, è una tariffa fissa da alcuni luoghi e che i tassisti devono esporre alla pari di quelle per la stazione centrale o la stazione marittima. Ad esempio, il tratto tra la Stazione Centrale di Napoli (ed alberghi limitrofi) e l'Aeroporto di Napoli-Capodichino è pari a 18 euro e non è soggetta a tassametro. Tariffario che deve essere esposto nel taxi, ed obbligatoriamente, proprio per facilitare soprattutto i turisti di queste tariffe ad hoc.