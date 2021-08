Tassisti abusivi in piazza Garibaldi, due beccati dalla Polfer: patente ritirata Due tassisti abusivi sono stati bloccati dalla Polfer di Napoli in piazza Garibaldi mentre contrattavano le corse con alcuni turisti stranieri; i loro veicoli sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca. Nei giorni scorsi altri abusivi erano stati sanzionati dalle forze dell’ordine a Capodichino, al Molo Beverello e davanti a uno stabilimento balneare di Posillipo.

A cura di Nico Falco

Aspettavano i turisti davanti alla stazione centrale di Napoli, li braccavano appena uscivano per offrire i loro servizi. Senza avere nessun tipo di autorizzazione, e spesso con tariffe ben più alte di quelle normalmente praticate per le stesse tratte. Due tassisti abusivi sono stati bloccati dalla Polfer nei pressi di piazza Garibaldi, beccati proprio mentre contrattavano le corse con alcuni stranieri.

I due sono stati bloccati e sanzionati nell'ambito dei controlli predisposti dalla Polfer di Napoli contro il fenomeno dei tassisti e dei venditori abusivi nell'area a ridosso della stazione di Napoli Centrale; sono stati sanzionati per un totale di 10mila euro per diverse violazioni al Codice della Strada e per entrambi è scattato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca e il ritiro della patente di guida. La coppia è stata individuata nello scorso fine settimana dagli agenti della Squadra Amministrativa del Comparto Polizia Ferroviaria di Napoli, che per gli interventi aveva organizzato servizi di appostamento mirati e stava monitorando le immagini del sistema di videosorveglianza che circonda la stazione centrale.

Pochi giorni fa un altro autista abusivo era finito nel mirino delle forze dell'ordine; in quella circostanza l'uomo era stato notato dagli agenti del Reparto Turistica della Polizia Locale di Napoli, che lo avevano tenuto d'occhio mentre si avvicinava ad alcuni bagnanti che si stavano allontanando da un noto stabilimento balneare del quartiere Posillipo. I poliziotti lo avevano seguito fino in piazza Mercato, dove aveva fatto scendere i passeggeri. E hanno appurato che si era fatto pagare 20 euro. Altri autisti abusivi erano stati bloccati nell'aeroporto di Capodichino ed al Molo Beverello; per i tre era scattato il ritiro della carta di circolazione con fermo amministrativo di due mesi e sanzione di 173 euro. Un altro abusivo era stato infine bloccato alla Stazione Centrale ed era stato sanzionato come gli altri ma, in più, il veicolo gli era stato sequestrato in quanto non assicurato e si era visto comminare una sanzione di 866 euro.