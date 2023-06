Tassisti abusivi dal Napoletano ad Amalfi per truffare i turisti, sanzionati in sei I carabinieri hanno sanzionato 6 tassisti abusivi durante i controlli predisposti ad hoc ad Amalfi; operazioni analoghe anche a Ravello e Positano.

A cura di Nico Falco

Taxi abusivo sequestrato (repertorio)

Sei finti tassisti sono stati sanzionati ad Amalfi. I carabinieri hanno appurato che, oltre ai residenti della zona, c'erano anche diversi abusivi che provenivano dall'hinterland napoletano, e che avevano quindi percorso decine di chilometri nella speranza di intercettare i turisti che, in questi giorni, cominciano ad affollare la costiera amalfitana. I controlli sono stati predisposti dai militari in occasione della crescita dei flussi turistici che, come verificato anche negli anni scorsi, aveva portato ai picchi del fenomeno dei tassisti abusivi, con numerose truffe segnalate ai danni soprattutto di stranieri che erano in zona per le vacanze estive.

I carabinieri, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno sorpreso gli irregolari durante i controlli lungo le strade della costiera e hanno accertato che, privi di qualsiasi tipo di licenza e di titoli abilitativi, utilizzavano le automobili private per svolgere le funzioni di taxi ai danni di ignari clienti. Sono state ritirate cinque carte di circolazione ed è scattata una denuncia in stato di libertà per falso.

Il piano di controlli riguarda anche le auto a noleggio, per verificare che i conducenti siano in regola con le autorizzazioni, e coinvolge i comandi di Polizia Locale dei comuni di Ravello, Amalfi e Positano ed è stato approntato soprattutto per tutelare i turisti, che credendo di avere a che fare con un operatore autorizzato sono poi costretti a sborsare grosse cifre anche per trasferimenti brevi. Inoltre, è stata inviata una segnalazione al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro perché è stato trovato un dipendente non in regola.