napoli
video suggerito
video suggerito

Tassisti abusivi a Pozzuoli: portavano i clienti dalla stazione ai lidi. Multe di 20mila euro

La scoperta della Polizia Municipale di Pozzuoli: i tassisti abusivi trasportavano i clienti dalla Circumflegrea al mare per 2 euro a passeggero. Sequestrati due veicoli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
82 CONDIVISIONI
Immagine

Una rete di tassisti abusivi quella scoperta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli a Licola, zona periferica della città flegrea: gli agenti hanno sequestrato due veicoli, utilizzati come taxi abusivi, ed elevato multe per un totale di 20mila euro. In particolare, i poliziotti, fingendosi civili, si sono appostati all'esterno della stazione della Circumflegrea di Licola, appurando che i due conducenti attendevano i clienti allo scalo ferroviario, per poi offrire di condurli a Castel Volturno, zona costiera dove sorgono molti stabilimenti balneari: la tariffa applicata era di 2 euro a passeggero per ogni tratta.

Gli agenti in borghese, appurato che i due conducenti utilizzavano vetture non in regola e senza alcuna autorizzazione, hanno allertato i colleghi motociclisti, la stazione mobile e l'unità di Polizia Giudiziaria: i poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato ogni possibile via di fuga e fermato i due taxi abusivi. Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Municipale di Pozzuoli, è stato accertato che i due veicoli erano sprovvisti della revisione, della copertura assicurativa ed erano già stati sottoposti a cinque fermi fiscali. I due autisti, cittadini extraeuropei, nonostante avessero il permesso di soggiorno in regola, avevano la patente revocata con divieto di conseguimento.

Attualità
82 CONDIVISIONI
Immagine
Sparatoria a Ischia: grave ma stabile Lyudmyla Velykgolova, sopravvissuta alla strage
Ex moglie elitrasportata a Napoli, lotta fra la vita e la morte
Sangue a Forio d'Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell'ex moglie, poi si uccide
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views