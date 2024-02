Targhe bulgare false e l’auto circolava tranquillamente: recuperata Fiat 500 rubata 3 anni fa La Polizia ha recuperato un’auto rubata nel 2020 a Lusciano (Caserta): è incappata in un controllo a Palma Campania (Napoli) con targhe contraffatte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Stavolta non è stato nemmeno necessaria la nuova immatricolazione in Bulgaria: le targhe, così come il libretto di circolazione, erano state falsificate. Scoperta dei poliziotti della Stradale, che mercoledì scorso, 7 febbraio, hanno recuperato una Fiat 500 rubata oltre tre anni fa e che circolava tranquillamente a Palma Campania, in provincia di Napoli, a una cinquantina di chilometri dal luogo del furto, ovvero Lusciano, nel Casertano.

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola si sono imbattuti nel veicolo con targhe bulgare durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale, nei pressi del casello dell'autostrada A30, nel territorio di Palma Campania; il VIN (Vehicle Identification Number, ovvero il numero identificativo del veicolo) posto sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore del vano motore sono risultati differenti da quelli originali. Anche la carta di circolazione bulgara esibita dal conducente è risultata essere contraffatta: il veicolo non era stato immatricolato realmente, ma erano stati prodotti documenti falsi forse sperando di riuscire ad aggirare i controlli telematici.

Con un accertamento più approfondito è stato possibile appurare che telaio e documenti erano falsi, e che quella Fiat 500 era in realtà un veicolo risultato rubato nel dicembre 2020 nel comune di Lusciano. L'automobilista, un 37enne di Poggiomarino, è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato; è stato inoltre sanzionato per una serie di violazioni al Codice della Strada. L'automobile è stata sottoposta a sequestro penale.