Trasporto pubblico a Napoli

Tap&Go Napoli: come funziona e quanto costa il biglietto contactless su Metro, Funicolare e Alibus Pagare il biglietto dei trasporti con Carta di credito o bancomat: come funziona il sistema contactless sui mezzi pubblici a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornelli con dispositivo Tap&Go

A Napoli è possibile viaggiare su alcuni mezzi pubblici gestiti da Anm, come le Linee 1 e 6 della metropolitana, le Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina e l'Alibus, anche senza aver comprato il biglietto cartaceo o senza avere la card digitale dell'abbonamento, ma utilizzando semplicemente la propria carta di credito o il bancomat. Si tratta del sistema Tap&Go, entrato in vigore alla fine del 2023 e in grande crescita (attualmente rappresenta l'8% degli incassi dalla bigliettazione), che sfrutta la tecnologia ticket-less con le carte di pagamento contactless sui tornelli abilitati.

Il sistema è abilitato per le carte di pagamento (credito e debito) dei circuiti American Express, MasterCard, Maestro e Visa. Il servizio è molto utile, perché consente di viaggiare sui mezzi pubblici anche se non si è riusciti a comprare il biglietto cartaceo, perché, per esempio, si è fatto tardi e le rivendite autorizzate (bar e tabaccherie) sono chiuse. Si possono evitare in questo modo anche le – spesso lunghe – file alle macchinette emettitrici che si trovano in stazione.

Quanto costa Tap&Go a Napoli e come funziona

Come funziona? È molto semplice. Fanpage.it ha consultato sia le istruzioni sui siti ufficiali che quelle esposte nelle stazioni. All’ingresso, basta avvicinare la carta (Tap in) al lettore POS presente sui nuovi validatori, opportunamente segnalati, per l’apertura del varco. Nella stazione di arrivo, bisogna ricordare sempre di avvicinare la carta al lettore in uscita per chiudere lo spostamento (Tap Out) e permettere il calcolo della migliore tariffa. Il servizio non prevede costi aggiuntivi.

Giusto per fare un esempio, se si viaggia sulla Funicolare (costo del biglietto singolo 1,30 euro), al momento del passaggio del bancomat sul lettore ottico in ingresso (Tap In) saranno scalati in pre-autorizzazione 1,50 euro (con carte MasterCard, Visa, American Express) per il viaggio singolo. All'uscita dalla stazione, bisognerà passare di nuovo il bancomat al lettore presente in uscita (Tap Out) – di solito presente dopo i tornelli – e saranno scalati correttamente 1,30 euro (pari al corso del biglietto viaggio singolo). Anche se non si passa la card in uscita, ad ogni modo, il sistema il giorno dopo scalerà comunque solo 1,30 euro.

Cosa succede se non si effettua il Tap out?

Per il calcolo della corretta tariffa occorre sempre effettuare sia il Tap In che il Tap Out: per l'uscita ci sono delle macchinette ad hoc, basta poggiare la carta fino a quando una luce verde accompagnata da un messaggio non registra il passaggio. Cosa succede se non si effettua il Tap out? Viene addebitata la tariffa massima e senza calcolo della migliore tariffa.

Il problema del mancato Tap Out potrebbe sorgere nel caso di viaggio su diversi mezzi di trasporto. Con il Tap Out, infatti, il sistema calcola la tariffa più conveniente rispetto al viaggio che si è fatto. Senza Tap Out somma i singoli titoli e si perde il vantaggio del titolo più conveniente.

Su quali mezzi a Napoli si può pagare con bancomat o carta?

Ma quali sono i mezzi pubblici a Napoli sui quali è possibile pagare il ticket di viaggio con bancomat o carta di credito? Il servizio è attivo sulle linee Anm Metro Linea 1 e Linea 6, nelle stazioni Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, sull'Alibus, e, inoltre, sulle linee ferroviarie EAV (Napoli – Sorrento e Piscinola – Aversa).

In ogni stazione il viaggiatore troverà almeno un validatore di nuova generazione, dotato di lettore di carte contactless abilitato per effettuare il TAP IN con le carte di pagamento e aprire il tornello. In uscita, nella stazione di arrivo, è necessario effettuare anche il TAP OUT su uno dei validatori contactless posizionati prima dei varchi in uscita, opportunamente segnalati.

Come usare il sistema contactless a Napoli

Sul lettore Pos si può passare sia la card del bancomat o della carta di credito che la sua versione digitalizzata sullo smartphone. La carta va estratta dal portafogli. Se il lettore rileva più di una carta di pagamento o dispositivo contactless, il tornello non si apre. Bisogna sempre usare la stessa carta per Tap In e Tap Out, altrimenti si paga un doppio addebito.

Quest'ultimo caso si presenta anche se si usa la stessa carta, ma in forma fisica ad un passaggio e in quella digitale all'altro passaggio. Ogni carta può essere usata per un solo passeggero, non si può utilizzare la stessa carta per più persone.

Come funziona la pre-autorizzazione di Tap&Go

L'addebito del Tap&Go avviene a fine giornata o a distanza di un giorno dall'utilizzo, generalmente. Quindi non al momento. Quando si passa la carta sul lettore Pos viene fatto solo una pre-autorizzazione. Per alcune banche viene inviata una notifica sul telefonino (ma in questa fase non vengono scalati soldi). Un sistema simile, insomma, a quando si fa il pieno al distributore automatico di carburante.

L'importo della pre-autorizzazione può variare:

per le carte di credito (MasterCard, Visa, American Express) la pre-autorizzazione richiesta è generalmente pari ad euro 1,50;

per le carte di debito (cd. Bancomat, Maestro, VPay) la pre-autorizzazione richiesta è generalmente pari ad euro 15,00 (quindici/00).

Quali sono le carte abilitate per Tap&Go

Di seguito le carte abilitate sul sistema Tap&Go sui mezzi Anm a Napoli:

carte di credito contactless dei circuiti MasterCard, VISA e AmEx

carte di debito contactless dei circuiti Maestro e VPay (le stesse che si utilizzano per prelevare agli sportelli)

carte ricaricabili contactless dei circuiti MasterCard, VISA

carte Bancomat Maestro o VPay.

Cosa succede se non ho soldi sulla carta?

Se per qualche motivo sulla carta mancano i soldi per comprare il ticket oppure se non è stato possibile addebitare correttamente l’importo dovuto, questa viene messa automaticamente dal sistema in deny list, ovvero la «lista delle carte rifiutate» e ne viene temporaneamente bloccato l'uso sul sistema Tap&Go.

Tap&Go, come leggere l'elenco degli addebiti e sbloccare le carte sospese

Registrandosi sul sito di UnicoCampania è possibile visualizzare tutti gli addebiti ricevuti e in termini di costo e causale con Tap&Go (ovviamente gli addebiti sono presenti anche nell'estratto conto bancario). Dall’Area riservata del sito UnicoCampania.it è possibile anche regolarizzare addebiti non andati a buon fine e sbloccare la carta dalla deny list.