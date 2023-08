I trasporti pubblici di Napoli si potranno pagare ovunque con carta di credito contactless Appalto coi fondi del Pnrr: arrivano 350 validatori elettronici per pagare con carta contactless anche su bus e tram Anm Napoli.

È una delle prime cose che nota chi va in vacanza in una capitale europea: la possibilità di pagare praticamente tutte le soluzioni di viaggio con carta di credito, sia usando la card di plastica sia con lo smartphone (quelli che lo consentono) in modalità contactless, ovvero semplicemente appoggiandolo al lettore. Basta code per gli introvabili biglietti (soprattutto di sera o nei festivi), basta pure calcoli per stabilire le tariffe: ci pensa il sistema telematico.

A Napoli esiste già il sistema Tap&go che consente di viaggiare in modalità ticketless utilizzando direttamente le carte di pagamento contactless sui tornelli abilitati ed è attivo sulle linee Anm Metro Linea 1, nelle stazioni Funicolari Centrale e Chiaia, sulle linee ferroviarie EAV (Napoli-Sorrento e Piscinola-Aversa). Ora, invece, grazie ai fondi del PNRR, arrivano una serie di validatori elettronici – versione tech delle vecchie obliteratrici dei biglietti – destinate agli autobus e ai tram in giro per Napoli. Al via un bando per la fornitura di 355 apparecchi e per il sistema di supervisione centrale degli apparati.

Il bando è di 424mila euro, almeno 150 validatori andranno consegnati entro il 10 novembre di quest'anno, i restanti validatori andranno consegnati entro il 10 dicembre 2023.

Come funziona il sistema Tap &Go

Se la carta di credito o di debito è abilitata (c'è un simboletto che contraddistingue la possibilità di pagare contactless, ovvero avvicinando la carta al lettore) il viaggiatore in ogni stazione potrà effettuare il tap-in e il tap-out su uno dei validatori contactless posizionati prima e dopo i varchi, opportunamente segnalati. Il neologismo "tappare", seppur orribile, è entrato in poco tempo nel gergo dei pendolari partenopei. In pratica la carta va avvicinata in entrata e in uscita dai mezzi, a questi validatori, spesso di colore bianco.

Perché bisogna "tappare" anche in uscita dalla stazione? Presto detto: per ottenere il calcolo della migliore tariffa. Il sistema, infatti, addebita all’utente la tariffa più conveniente, scegliendo tra corsa singola, biglietto orario integrato e ticket giornaliero urbano, calcolata in automatico (senza costi aggiuntivi) in base agli spostamenti della giornata.

E in caso di controlli come si fa a dimostrare di aver pagato il biglietto? Il controllore che sale sul bus o sulla metro o sulla funicolare ha a disposizione un terminale che , carta di credito alla mano, verifica se è stato in effetti pagato il ticket. Altrimenti scatta la sanzione.