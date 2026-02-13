Incendio sulla Tangenziale di Napoli oggi, traffico bloccato sul casello in zona Corso Malta

Auto si incendia sulla Tangenziale di Napoli, caos traffico oggi venerdì 13 febbraio. Una vettura Alfa Romeo, a quanto apprende Fanpage.it, è andata a fuoco nel primo pomeriggio, attorno alle ore 16,45, sulla rampa di Corso Malta, all'uscita del casello. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco inviati dal Comando di Napoli e gli ausiliari del traffico di Tangenziale che stanno regolando la circolazione. Nonostante il tempestivo intervento, però, il traffico sull'arteria viaria è impazzito, con lunghe code in uscita verso il Centro Direzionale.

Auto a fuoco all'uscita Centro Direzionale della Tangenziale

I pompieri hanno delimitato l'area per poter procedere con le operazioni di spegnimento. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il veicolo sarebbe andato a fuoco autonomamente. Non c'è stato un incidente né sono state coinvolte altre autovetture. Non è chiaro cosa possa aver innescato le fiamme. Non si esclude un guasto elettrico. Ma saranno i successivi accertamenti dei tecnici a chiarire cosa sia accaduto. Al momento, non risultano persone ferite. Solo lo spavento e i danni alla autovettura, divorata dal fuoco. Oltre ai disagi patiti dagli automobilisti di rientro in un orario di punta, all'uscita da scuole e uffici. Nel giro di poco tempo, ad ogni modo, il problema dovrebbe essere risolto. L'auto, una volta estinto il rogo, sarà rimossa con l'ausilio di un carro attrezzi, in quanto non più in grado di marciare. L'incendio ha prodotto una densa colonna di fumo che dal casello è arrivata fino al viadotto sovrastante, riducendo la visibilità per gli automobilisti.