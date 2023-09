Tangenziale di Napoli, chiusa due settimane l’uscita di via Cilea al Vomero: le strade alternative La rampa di uscita di via Cilea della Tangenziale di Napoli chiusa dalle 22 di oggi, lunedì 4 settembre, alle 6 di lunedì 18 settembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Chiusa per due settimane la rampa di uscita di via Cilea della Tangenziale di Napoli. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori urgenti e indifferibili sul viadotto Arena Sant'Antonio dello svincolo del Vomero. La rampa di uscita di via Cilea, quindi, sarà interdetta ininterrottamente alla circolazione di tutti i veicoli a partire dalle ore 22,00 di questa sera, lunedì 4 settembre 2023, e fino alle ore 6,00 del mattino di lunedì 18 settembre. La chiusura, quindi, sarà sia di giorno che di notte. I lavori riguarderanno l’impalcato del viadotto “Arena S. Antonio”, nello svincolo “Vomero”.

Il piano viabilità con le strade alternative

È stato predisposto un piano di viabilità alternativo per consentire agli automobilisti di poter aggirare la rampa chiusa. Ecco di seguito le indicazioni fornite da Tangenziale di Napoli: