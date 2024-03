Tamponamento a catena sulla Nola-Villa Literno: 4 feriti, una donna è grave Nello scontro sono rimasti coinvolti un tir, una autocisterna e un’auto. Lo scontro nei pressi dell’uscita Casal di Principe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tamponamento a catena oggi pomeriggio sulla Strada Statale 7 bis Nola-Villa Literno. Coinvolti un'auto, un tir che trasportava materiale edile e una autocisterna. Ad avere la peggio gli occupanti dell'autovettura, quattro persone, che sono rimaste ferite. Di queste, tre sono state portate all'Ospedale di Aversa, mentre la quarta, una donna anziana, più grave, è stata trasportata alla Clinica Pineta Mare.

L'incidente stradale all'uscita di Casal di Principe

L'incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, verso le ore 17,30, sulla SS7 bis Nola-Villa Literno , nei pressi dell'uscita di Casal di Principe. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa. Presenti anche le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Nel sinistro, come detto, sono rimasti coinvolti un'autovettura, un'autocisterna ed un autocarro adibito al trasporto di materiale edile.

Ci sono quattro feriti, grave una donna anziana

Subito dopo l'impatto i veicoli sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata con gli occupanti dell'automobile, quattro persone, bloccate al suo interno. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto dall'auto le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze per il successivo trasporto negli ospedali di Aversa e Pineta Mare. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti, assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.