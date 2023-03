Taglio Reddito di Cittadinanza, i disoccupati occupano il tetto di Palazzo Reale a Napoli Nuova protesta dei disoccupati organizzati a Napoli contro il taglio del reddito di cittadinanza. Un gruppo della sigla 7 novembre ha occupato il tetto di Palazzo Reale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Protesta dei disoccupati sul tetto del Palazzo Reale a Napoli contro il taglio del Reddito di Cittadinanza da parte del Governo Meloni. Un gruppo di disoccupati organizzati aderenti alla sigla Movimento di Lotta – Disoccupati "7 Novembre", questa mattina ha "scalato" l'ex reggia borbonica, occupando i tetti. Contemporaneamente un corteo di disoccupati ha bloccato le vie del centro storico, scendendo dal Museo Archeologico Nazionale verso piazza Matteotti. Il corteo dovrebbe passare per via Toledo, per riunirsi poi in presidio in piazza del Plebiscito, all'esterno della Prefettura.

A peggiorare la situazione viabilità anche i numerosi cantieri aperti in vista del Giro d'Italia, che arriverà nel capoluogo il prossimo 13 maggio. Il cantiere in piazza Cavour è partito proprio questa mattina, con la presenza di grandi escavatrici e frese stradali.

La protesta da Toledo a piazza del Plebiscito

I disoccupati stanno manifestando contro il taglio del sussidio e l'introduzione della Mia, che dovrebbe portare il contributo per gli occupabili da 500 a 350 euro al mese, riducendone anche la durata da 18 a 12 mesi. Chiedono "lavoro utile sociale o salario garantito". Venerdì scorso, come anticipato da Fanpage.it, si sono registrate tensioni all'esterno di piazza Municipio, con scontri tra le forze dell'ordine e i disoccupati che chiedevano di entrare all'interno di Palazzo San Giacomo, sede della giunta Manfredi.

"Dopo la mobilitazione di Venerdì – scrivono i disoccupati – dove le istituzioni si sono assunte la responsabilità di far caricare i disoccupati e non degnarsi di ricevere il movimento, già questa mattina ancora iniziative di lotta. La situazione è pericolosa. La responsabilità è di chi rinvia e non mantiene gli impegni istituzionali".