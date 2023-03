Trasporto pubblico a Napoli

Cantieri e cortei di disoccupati, è caos traffico: fresa gigante per riasfaltare piazza Cavour Partiti i lavori in piazza Cavour per il Giro d’Italia: dureranno fino al 1 aprile. Deviate diverse linee bus. Caos traffico anche per la presenza di un corte di disoccupati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Centro storico di Napoli paralizzato questa mattina tra i cantieri del Giro d'Italia e i cortei dei disoccupati. Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale in piazza Cavour, al centro storico di Napoli. Una enorme fresa sta "grattando" la strada per rimuovere l'asfalto. Il grosso braccio meccanico deposita il cemento rimosso su un altro camion che lo precede di qualche metro. Subito dietro passa un altro macchinario che spazzola la strada appena "grattata", prima di procedere alla nuova posa di asfalto drenante e fonoassorbente. I lavori rientrano nell'ambito delle attività preliminari in vista del Giro d'Italia 2023, che farà tappa a Napoli il prossimo 13 maggio.

Ma è caos traffico su via Foria, a causa della chiusura di una delle carreggiate per lavori, mentre contemporaneamente stamattina un corteo dei disoccupati organizzati della sigla 7 Novembre, tra via Pessina e piazza Dante, ha contribuito a peggiorare la situazione della viabilità bloccando la circolazione su una delle corsie. Lunghe code di auto e bus si sono formate tra via Foria e piazza Matteotti.

Chiusa la carreggiata verso il Museo, caos traffico

A causa dell'intervento, la carreggiata in direzione Museo Archeologico Nazionale è stata chiusa alla circolazione, con le auto dirottate sulla carreggiata centrale, trasformata temporaneamente a doppio senso di marcia. Stamattina si sono registrati traffico e lunghe code di auto. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria che dureranno fino al 1° aprile. Il Comune di Napoli ha emanato un'apposita ordinanza con il piano traffico.

Modificati i percorsi delle linee bus:

Dal 13 al 18 marzo 2023 le linee 147-182-184-201 e 460A variano i percorsi d'esercizio come di seguito riportato: