Giro d’Italia 2023 a Napoli, lavori a piazza Cavour: da lunedì 13 marzo scattano i divieti Da lunedì 13 marzo lavori straordinari in piazza Cavour e strade limitrofe in vista del Giro d’Italia: nuovo dispositivo traffico, scattano i divieti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Napoli si prepara al Giro d'Italia 2023, e i lavori per adeguare il manto stradale proseguono senza sosta. Da lunedì 13 marzo nuovi cantieri anche in piazza Cavour, dove verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che dureranno fino al 1° aprile. E naturalmente, il Comune di Napoli ha emanato un'ordinanza con nuovi divieti e modifiche alla circolazione, che dureranno quasi un mese. Tra le misure più forti, l'interruzione delle linee di trasporto pubblico, che dunque subiranno delle modifiche e passeranno in altre zone. Altre modifiche alla circolazione, con annessi divieti, sono state pubblicate quest'oggi da Palazzo San Giacomo.

I divieti dal 13 marzo al 1° aprile

Il Comune di Napoli ha dunque pubblicato in queste ore l'ordinanza che istituisce i divieti, e in particolare: