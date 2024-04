video suggerito

Sparò in piazza a Sant'Anastasia ferendo una bimba: 17enne condannato a 10 anni L'episodio il 23 maggio del 2023 a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli: il 17enne, che sparò in una piazza piena di gente, ferì una bambina di 10 anni.

A cura di Valerio Papadia

Poteva provocare una strage il 17enne che, il 23 maggio del 2023, insieme a un complice, sparò diversi colpi d'arma da fuoco in una piazza piena di gente a Sant'Anastasia, provocando il ferimento di una bambina di 10 anni, colpita da un proiettile alla testa. Il Tribunale dei Minori di Napoli ha così condannato il 17enne a 10 anni di reclusione; la Procura aveva chiesto 15 anni ma, nonostante sia stata riconosciuta l'aggravante mafiosa, il giudice non ha riconosciuto la premeditazione. Il complice del 17enne, un 19enne, sta invece ancora affrontando il processo a suo carico.

"Poteva essere una strage. Infatti era già emerso il profilo de due folli pistoleri. Violenti ed attaccabrighe e che utilizzano i social per esaltare la vita criminale a cui aspiravano. Il 17enne è cresciuto in ambienti malavitosi, il padre fu ammazzato in un attentato camorristico. Uno che per ripicca ha rischiato di ammazzare una bambina, di fare una strage ed aveva libero accesso ad armi da fuoco e mitragliette" ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli, commentando la sentenza.

"Io chiedo che in Appello la condanna non venga ulteriormente ridotta. Il minore è chiaramente un soggetto pericoloso che una volta uscito dal carcere se non pentito e seriamente rieducato tornerebbe certamente a delinquere in modo pericoloso. Inoltre va colpita la famiglia di questi soggetti che palesemente ha contribuito alla formazione criminale" ha detto ancora Borrelli.