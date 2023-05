Spari contro il bar: bimba di 10 anni colpita alla testa a Sant’Anastasia, feriti i genitori Sparatoria davanti a un bar di Sant’Anastasia, feriti padre, madre e una bimba di 10 anni; la piccola in condizioni gravi, non in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una bambina di 10 anni è stata ferita da un proiettile alla testa a Sant'Anastasia mentre era coi genitori a mangiare all'esterno di un bar di piazza Cattaneo, nel centro della cittadina del Napoletano. La sparatoria nella tarda serata di ieri, 23 maggio; i colpi esplosi sarebbero stati almeno dieci, che hanno centrato anche la madre e il padre. La bimba è arrivata in condizioni critiche al Santobono, i medici hanno scongiurato il pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi ed è in attesa di un intervento chirurgico.

Il padre della bambina, un 43enne, è stato ferito lievemente alla mano e la madre, 35 anni, all'addome; sono stati entrambi trasferiti in ambulanza al Cardarelli di Napoli, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, le indagini sono in corso; già ieri sera sono stati ascoltati diversi testimoni e sono stati effettuati i rilievi e i sopralluoghi per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere registrato elementi utili.

Al momento la dinamica è in via di ricostruzione. Secondo l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile la famiglia, residente a Volla (Napoli), non sarebbe stata l'obiettivo della sparatoria ma sarebbe stata colpita accidentalmente dalle pallottole, che sarebbero state esplose durante un litigio scoppiato in strada tra alcuni avventori delle attività commerciali della piazza; da definire anche se i colpi siano stati sparati ad altezza uomo o se i tre siano stati raggiunti da schegge o da proiettili di rimbalzo. Per il volume di fuoco non si esclude che non sia stata usata una pistola ma un'arma automatica.