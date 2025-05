video suggerito

Tagliano la strada a un traghetto con il motoscafo nel Golfo di Napoli, poi pubblicano il video sui social Il video in questione è stato segnalato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto che il trasgressore venga sanzionato.

A cura di Valerio Papadia

Manovre pericolose nelle acque del Golfo di Napoli, precisamente nel canale di Procida, dove un motoscafo ha tagliato la strada a un traghetto della Caremar, come si evince da un video, girato proprio a bordo del motoscafo e poi pubblicato sui social network. Le immagini sono finite all'attenzione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali ha rilanciato il video, chiedendo che i responsabili vengano identificati e sanzionati.

"Ci troviamo di fronte all’ennesima follia in mare e la stagione estiva non è ancora iniziata. Chiedo che si risalga all’autore di questo gesto scellerato e che sia sanzionato come merita, così da stroncare sul nascere un possibile trend per la nuova stagione. Lo scorso anno abbiamo assistito a troppi incidenti, causati spesso da persone che guidano senza abilitazione o sotto l’effetto di alcol, per non parlare delle mode social, tantissimi i video postati con minorenne, anche bambini, alla guida dei natanti" ha scritto il deputato Borrelli a corredo delle immagini.

"Il golfo di Napoli, durante l’estate – conclude Borrelli – diventa più affollato della tangenziale, con decine di imbarcazioni a noleggio che si possono pilotare anche senza patente. È indispensabile e urgente prevedere un piano per la sicurezza in mare che sia in grado di prevenire le tragedie. Il messaggio deve essere chiaro: il mare non è un parco giochi".