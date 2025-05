Tafferugli a Napoli tra manifestanti e polizia al corteo contro il vertice Nato All’esterno della Prefettura a piazza del Plebiscito ci sono stati dei tafferugli tra polizia e manifestanti. Gli attivisti erano partiti da piazza del Gesù in corteo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Luca Leva

Tafferugli all'esterno della Prefettura a Napoli/ Foto Luca Leva per Fanpage.it

Tafferugli a Napoli all'esterno della Prefettura durante il corteo cittadino contro il summit NATO per la sicurezza del Mediterraneo, preparatorio al Vertice dell'Aja di giugno, che si è tenuto nel capoluogo partenopeo ieri ed oggi. Al vertice hanno partecipato le delegazioni di 48 paesi tra cui Libia ed Israele. Il corteo di circa 2000 persone ha attraversato la città partendo da Piazza del Gesù, scandendo cori contro la Nato e pro Palestina, chiedendo disarmo, pace e giustizia sociale. All'esterno della Prefettura, in piazza del Plebiscito, la testa del corteo è entrata in contatto con la celere schierata a difesa della Prefettura.

I tafferugli sono durati pochi minuti, i manifestanti hanno opposto alla polizia dei materassini. Quando si sono avvicinati alla celere hanno urlato Palestina libera. Verso la celere è stata lanciata anche della vernice, visibile sugli scudi delle forze dell'ordine schierata davanti la Prefettura. Sono stati lanciati degli oggetti e i poliziotti hanno respinto i manifestanti con i manganelli. I partecipanti sono stati dispersi con l'uso di lacrimogeni per poi proseguire il corteo attraversando piazza del Plebiscito, fino ai giardini del Molosiglio dove hanno concluso la manifestazione.

Il corteo era stato convocato nella giornata di ieri e poi spostata a oggi 27 maggio ed era composto da esponenti di varie sigle e movimenti.