Sventrano palazzo con la gru per svaligiare la banca ad Afragola, arrestati due criminali La Polizia ha arrestato due persone per il furto “da film” della notte scorsa ad Afragola: palazzo sventrato per rubare due casseforti da una banca.

A cura di Nico Falco

Due persone sono state arrestate per il furto in banca della notte scorsa ad Afragola, in provincia di Napoli, dove il piano terra di un edificio è stato letteralmente sventrato per portare via due cassaforti. Si tratta di Antonio Marsicano e Amedeo Staiano, napoletani di 47 e 38 anni, entrambi con precedenti di polizia, finiti in manette per furto aggravato e denunciati per ricettazione. L'episodio è quello, clamoroso, rimbalzato nelle scorse ore sui social, dove sono state condivise le immagini dell'edificio distrutto.

Il modus operandi è quello già visto negli anni scorsi in provincia di Napoli, questa volta con ancora maggiore violenza: strade bloccate per impedire l'intervento delle forze dell'ordine, autocarri e pale meccaniche per sfondare le pareti delle banche e scappare subito dopo. Stanotte, però, il piano dei criminali è fallito. Gli agenti del commissariato di Afragola sono intervenuti sul corso De Nicola, inviati dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione di furto in atto ai danni di un istituto bancario. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato la strada sbarrata da un'automobile e, vicino alla banca, c'era un escavatore ancora in moto, con due cassaforti agganciate al braccio del mezzo; a pochi metri c'era un autocarro, pronto per il trasporto.

Gli agenti sono stati avvicinati da due guardie giurate, che hanno indicato loro due persone che, vista la volante, stavano scappando verso via Galliano. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via San Felice, dove la coppia in fuga è stata bloccata col supporto di una seconda volante del commissariato di Acerra. Marsicano e Staiano sono stati trovati in possesso di un passamontagna, due paia di guanti, un cappello e un ricetrasmettitore dual band. Dai successivi accertamenti è stato appurato che l'autocarro, il rimorchio e la macchina motrice erano stati rubati il 17 marzo a Carinola, il furgone il 24 febbraio a Sant'Anastasia e l'automobile ieri ad Aversa.