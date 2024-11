Agguato nella notte a Napoli: 18enne colpito alla testa ai Tribunali, è in fin di vita

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un 18enne napoletano, incensurato, è ricoverato nel "Pellegrini" in pericolo di vita: è stato trasportato nella notte al Pronto Soccorso dell'ospedale del centro di Napoli con diverse ferite da arma da fuoco, una pallottola lo ha colpito alla testa causandogli una grave emorragia.

Al momento la dinamica è in fase di ricostruzione ma, stando ai primi elementi raccolti dagli investigatori, il giovane sarebbe stato ferito nella zona dei Tribunali, all'angolo con piazzetta Sedil Capuano. Al Pronto Soccorso, intorno alle 5 di oggi, 9 novembre, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, su segnalazione del personale sanitario.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, gli investigatori stanno esaminando anche il profilo della vittima per ricostruire il giro di frequentazioni e gli ultimi spostamenti. Accertamenti in corso anche per verificare se le telecamere di sorveglianza hanno registrato elementi importanti.