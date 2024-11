video suggerito

Ragazzo ucciso a Napoli, Fratelli d'Italia se la prende con Saviano e Gomorra La morte del diciottenne Arcangelo Correra a Napoli diventa terreno di scontro politico. Fdi attacca lo scrittore Saviano.

Uno dei protagonisti della serie tv Gomorra, sul set

Fratelli d'Italia in Campania commenta la vicenda dell'ennesimo ragazzo ucciso a colpi di pistola a Napoli, Arcangelo Correra, 18 anni, puntando l'indice accusatorio sulla serie tv "Gomorra", 5 stagioni andate in onda dal 2014 al 2021 e con l'ispiratore della saga, lo scrittore Roberto Saviano, autore dell'omonimo romanzo-besteller e co-sceneggiatore sia del film di Matteo Garrone che del prodotto televisivo.

A parlare è Antonio Iannone, commissario di Fratelli d'Italia in Campania: «Dobbiamo inevitabilmente constatare che la ‘Gomorra' di Saviano ha favorito i fenomeni di emulazione criminale rendendo i suoi personaggi eroi o miti tra i piu' giovani, specie tra quelli delle famiglie più disagiate» accusa. Saviano aveva accusato il centrodestra e il decreto Caivano sulla devianza giovanile. Iannone replica: «Anche oggi Saviano non ha perso l'occasione per mettersi in mostra di fronte a tragedie giovanili che proprio la sua ‘cultura' ha contribuito a creare. Di fronte a questi drammatici episodi confermiamo il nostro impegno che si e' tramutato in provvedimenti come quello su Caivano che, al contrario delle parole pericolose di Saviano, stanno ponendo le basi per un'inversione di tendenza fra le giovani generazioni».