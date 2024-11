video suggerito

Evacuati due palazzi per rischio crollo nel Napoletano, sgomberate 23 persone Paura a Calvizzano, in provincia di Napoli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sgomberato 23 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Due palazzi evacuati per rischio crollo a Calvizzano, in provincia di Napoli, oggi pomeriggio, lunedì 4 novembre 2024. I vigili del fuoco hanno sgomberato 10 famiglie per un totale di 23 persone. I pompieri sono intervenuti, a quanto apprende Fanpage.it, attorno alle ore 13.30 circa, in viale Europa 17 per una richiesta di intervento per dissesto statico di un fabbricato. Nel palazzo si è aperta una profonda lesione, visibile anche ad occhio nudo.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'edificio

Sul posto è arrivata immediatamente la squadra 12/B del distaccamento dei vigili del fuoco di Afragola, capitanata dal Caposquadra Vito Lanzolla. Si è provveduto, dopo un'attenta verifica di stabilità, all'evacuazione precauzionale delle abitazioni, sia del civico 17 , che del manufatto adiacente del civico 9. Per fortuna, nessuno si è fatto male. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e risolutivo.

Sgomberate 23 persone a Calvizzano

In totale 10 nuclei familiari, di cui 5 nuclei del civico 9 e 5 nuclei del civico 17, per un totale di 23 persone evacuate di due manufatti di tre piani fuori terra. Sul posto anche l'ufficio tecnico del Comune che sta prendendo le giuste precauzioni per una verifica attenta del sottosuolo e dei servizi sottostanti. Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa del dissesto. Non si esclude una possibile rottura delle fogne che potrebbe aver causato una cavità sottostante con la conseguenza del cedimento. Ma solo i successivi accertamenti tecnici potranno chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il passo successivo, dopo la messa in sicurezza, sarà quello del ripristino dell'edificio lesionato.