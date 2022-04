Colpo in banca ad Afragola, strade bloccate dai tir e palazzo sventrato con la gru: ma la polizia arriva prima Francesco Borrelli (Europa Verde): “Ladri sempre più spregiudicati, hanno sventrato un palazzo mettendo a rischio gli abitanti. Ora condanne dure”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dalla pagina Fb Francesco Emilio Borrelli

Cercano di svaligiare la Banca UniCredit di corso Enrico De Nicola, al centro di Afragola, nel pieno della notte, bloccando le strade con i tir per impedire l'arrivo della polizia, e usando una gru per sventrare il palazzo e asportare le casseforti. Ma il colpo rocambolesco non riesce a causa dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Attimi di paura questa notte nel comune dell'hinterland napoletano. La banda di ladri è entrata in azione poco dopo le ore 4, riuscendo anche a prelevare due casseforti, ma è stata bloccata dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, che sono intervenuti in soccorso dei vigilantes, prima che riuscisse a fuggire. “Criminali sempre più spregiudicati – commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) – Hanno sventrato un palazzo con una escavatrice pur di mettere a segno il colpo".

Borrelli: "Ladri sempre più spregiudicati, ora condanne dure"

"Nella notte tra il 4 ed il 5 aprile – prosegue Borrelli – come documentato da NanoTv, ad Afragola è stato tentato un colpo alla banca UniCredit di corso de Nicola dove, con l’aiuto di un escavatore, i ladri hanno letteralmente sventrato parte del piano terra dell’edificio che ospita la banca e preso due casseforti che non sono riusciti a caricare su un camion per il pronto intervento della vigilanza prima e di Polizia e Carabinieri. I malviventi avevano anche bloccato le strade col tir che probabilmente aveva trasportato camion ed escavatore lasciato nei pressi della scuola elementare ‘Gargiulo’.

Il consigliere comunale Antonio Iazzetta parla di colpo "cinematografico". Borrelli chiede "condanne dure" per i ladri che "hanno sventrato un palazzo per mettere a segno il loro colpo mettendo a rischio l'incolumità di tante persone e facendo danni gravissimi. Senza condanne esemplari è dura contrastare questa ondata di criminalità che sta investendo il territorio. Il fatto che questi soggetti abbiamo escogitato questo piano, creando un macello, per compiere il furto è segno che i criminali stanno diventando sempre più spregiudicati. È tempo di intervenire”.