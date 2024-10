A 16 anni rapina due uffici postali armato di taglierino: arrestato nel Casertano

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, ha messo a segno due rapine in altrettanti uffici postali nella provincia di Caserta: per questo un ragazzo di 16 anni – M.R. le sue iniziali – è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri delle stazioni di Cesa e Parete e della compagnia di Aversa.

Le tempestive indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di accertare che il 16enne – insieme a un complice, non ancora identificato – ieri ha fatto irruzione negli uffici postali di Cesa e Crispano e, con il volto travisato da una mascherina FFP2 e armato di taglierino, si è fatto consegnare il denaro contante disponibile nelle casse di entrambi gli uffici, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri, giunti sui luoghi delle rapine, hanno subito rintracciato il 16enne, che indossava ancora gli stessi abiti utilizzati per mettere a segno i due colpi, inquadrati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Inoltre, all'esito della perquisizione, il minorenne è stato trovato in possesso di un taglierino, verosimilmente utilizzato anch'esso per le rapine, e di somme di denaro compatibili con quello asportato negli uffici postali.