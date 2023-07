Supermercati in bancarotta: oltre 13 milioni di euro sequestrati a imprenditori e professionisti Oltre 13 milioni di euro sequestrati a 5 imprenditori e 3 professionisti, indagati per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva nei confronti di 3 supermercati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 13 milioni di euro a 5 imprenditori e 3 professionisti, tutti accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva nei confronti di tre noti supermercati tra Casoria, Afragola e Cardito (due dei quali all'interno di centri commerciali), tutti in provincia di Napoli. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, la gestione dei supermercati da parte degli indagati avrebbe visto un inadempimento degli obblighi fiscali per oltre 6,2 milioni di euro, nonché operazioni distrattive di denaro e beni per un importo pari a quasi 7 milioni di euro. Operazioni che avrebbero causato un progressivo accumulo di debiti, portando alla bancarotta dei tre supermercati.

Secondo gli inquirenti tra gli imprenditori c'erano anche due fratelli che, utilizzando anche alcuni ex dipendenti, gestivano le tre attività senza pagare le imposte, spostando merce tra i loro vari supermercati e creando società ad hoc dove venivano trasferiti i beni delle vecchie aziende, utilizzando lo strumento dell'affitto di ramo d'azienda, con assoluta "inerzia", spiegano gli inquirenti, del collegio sindacale. In questo modo, si sarebbe determinato un passivo complessivo dell'importo di quasi 26,5 milioni di euro, compresi quasi 13 milioni di debiti verso l'erario pubblico. Agli indagati, cinque amministratori e tre membri del collegio sindacale, è stato così notificato quest'oggi un avviso di conclusione delle indagini da parte della Guardia di Finanza, oltre al sequestro preventivo di oltre 13 milioni di euro complessivi.