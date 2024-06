video suggerito

"Suo figlio ha fatto un incidente" e si fa dare 14mila euro da un'anziana: preso dopo 5 mesi I carabinieri hanno arrestato un 47enne napoletano: è accusato di avere truffato una 76enne di Mass Lubrense a gennaio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Suo figlio aveva investito una donna e, se lei non avesse pagato, lo avrebbero portato in carcere: storiella classica da truffa agli anziani, che un uomo al telefono, qualificatosi come poliziotto, aveva raccontato ad una 76enne di Massa Lubrense (Napoli), riuscendo a raggirarla e a farsi consegnare ben 14.500 euro in contanti. Ma a distanza di cinque mesi le forze dell'ordine hanno identificato uno dei responsabili di quella truffa: si tratta di un 47enne napoletano, che ora dovrà rispondere anche dell'aggravante dell'età avanzata della vittima e del danno patrimoniale.

Le indagini, svolte dai carabinieri di Massa Lubrense, sono partite lo scorso 8 gennaio, quando c'è stata la telefonata del truffatore che si era finto poliziotto. Come al solito, il criminale aveva puntato tutto sulla preoccupazione, confidando che una anziana mamma avrebbe fatto di tutto per evitare al figlio una esperienza tanto traumatica come quella del carcere. Confusa dalla preoccupazione, la 76enne aveva ceduto e, poco dopo, aveva consegnato i risparmi di una vita a un uomo che si era presentato all'uscio e qualificato come avvocato.

I militari, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno raccolto le testimonianze e hanno analizzato diversi filmati di videosorveglianza pubblica e privata; gli elementi emerso hanno portato al 47enne, nei confronti del quale il gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, ha emesso una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere; questa mattina, 7 giugno, l'uomo è stato raggiunto dai carabinieri della Compagnia di Sorrento e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale; sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all'identità dei complici.