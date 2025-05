Sulla Tangenziale di Napoli un sistema indicherà a che velocità andare per evitare code: parte la sperimentazione Il Ministero dei Trasporti avvierà sulla Tangenziale di Napoli la sperimentazione di “Dynamic Speed Limit”, un nuovo servizio che indicherà agli automobilisti, in condizioni di traffico, la velocità ottimale da tenere per evitare code. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Un nuovo servizio sta per arrivare sulla Tangenziale di Napoli: si tratta di un sistema che indicherà agli automobilisti, in condizioni di traffico aperto, a che velocità andare per evitare code. Il sistema tecnologico, denominato "Dynamic Speed Limit", è stato realizzato da Movyon e, negli ultimi giorni, è stato sperimentato da Autostrade per l'Italia su un tratto della Tangenziale di Napoli lungo 3 chilometri, dal Vomero a Fuorigrotta. L'iniziativa è promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito dei progetti del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile: l'obiettivo è quello di rendere il traffico più scorrevole e ridurre le emissione, che grazie a questo sistema potrebbero calare anche del 15%.

Come funziona il sistema "Dynamic Speed Limit"

Grazie al sistema sviluppato da Movyon, una rete di antenne distribuite sulla rete stradale e di dispositivi a bordo dei veicolo interagiscono con l'infrastruttura, che raccoglie i dati sulla viabilità e che, di rimando, suggerisce agli automobilisti la velocità adeguata da mantenere per evitare la creazione di code e ingorghi e, di conseguenza, snellire il traffico. La sperimentazione di "Dynamic Speed Limit" si è svolta, come detto, nel tratto della Tangenziale di Napoli compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta: un veicolo connesso a guida autonoma in grado di adeguare automaticamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute, insieme ad alcuni veicoli di Tangenziale di Napoli, abilitati a ricevere la stessa informazione e a renderla disponibile al guidatore, connessi alle antenne disseminate su quel tratto, hanno ricevuto indicazioni dal sistema, adeguando così la propria velocità.

Nel corso della sperimentazione sulla Tangenziale di Napoli sono stati raccolti circa 3,5 milioni di dati. Tra quelli di maggiore interesse ci sono la classe del veicolo, la direzione di marcia, la corsia di marcia, la velocità, la lunghezza del veicolo e la distanza con quello che lo precede.